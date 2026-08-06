Bokaro News: बुंडू केवट टोला में मनसा पूजा को लेकर बनी कमिटी
Bokaro News: पेटरवार के केवट टोला में एक बैठक हुई, जिसमें मां मनसा पूजा का आयोजन 17 से 19 अगस्त तक करने का निर्णय लिया गया। 17 अगस्त की रात भक्ति जागरण कार्यक्रम आयोजित होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद इसका हिस्सेदार बनेंगे। पूजा के आयोजन के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के बुंडू पंचायत अंतर्गत केवट टोला स्थित मनसा मंदिर के प्रांगण में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी धीरज कुमार साहू उर्फ बबली और बिगू केवट ने संयुक्त रूप से किया। बैठक में बड़े ही धूमधाम के साथ मां मनसा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि केवट टोला में आगामी 17 से 19 अगस्त तक विधिवत मां मनसा की पूजा-अर्चना का आयोजन किया जाएगा। यह भी बताया कि 17 अगस्त की रात भव्य भक्ति जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद व मद्द निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद शिरकत करेंगे।
मां मनसा पूजा का सफल आयोजन को सफल बनाने को लेकर एक कमिटी का गठन किया गया।जिसमें अध्यक्ष जीतलाल केवट, सचिव बलराम स्वर्णकार और कोषाध्यक्ष मंगल केवट को बनाया गया है, जबकि कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मंटू केवट, रंजीत केवट और माणिक केवट को बनाया गया है।
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