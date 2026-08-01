Bokaro News: जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता : मंत्री योगेंद्र प्रसाद
Bokaro News: पेटरवार फोटो 06 ग्रामीणों के साथ मंत्री योगेंद्रजनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हमारी प्राथमिकता : मंत्री योगेंद्र प्रसादजनता की समस्याओं का त्वरित
Bokaro News: पेटरवार। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मुरुबंदा स्थित अपने आवास पर आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनीं।
समस्याओं की सुनवाई
जनता दरबार में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। मंत्री ने सभी फरियादियों की बातें गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का निर्देश दिया।
निर्देशों का पालन
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्राप्त आवेदनों और शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इस अवसर पर योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
जनसेवा का दायित्व
जनसेवा उनका सर्वोच्च दायित्व है और प्रत्येक नागरिक की जायज समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी भी समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
सरकार की कार्यशैली
मंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़े हर विषय पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। जनसुनवाई, जनसेवा और समस्याओं का समयबद्ध समाधान ही सरकार की कार्यशैली का आधार है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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