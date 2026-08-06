Bokaro News: इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू व एक्टू के नेताओं ने बनाई रणनीति

Bokaro News: बेरमो कोयलांचल में श्रमिक संगठनों की बैठक हुई, जिसमें चारों फेडरेशनों के निर्णयों की जानकारी दी गई। 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया गया और 12 सितंबर को रांची में राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित होगा। सभी पदाधिकारियों ने धरना सफल बनाने का संकल्प लिया।

Bokaro News: बेरमो कोयलांचल में कार्यरत श्रमिक संगठनों इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू एवं एक्टू से संबद्ध यूनियनों के केन्द्रीय, क्षेत्रीय एवं शाखा स्तर के पदाधिकारियों कि बैठक सीसीएल बीएंडके प्रक्षेत्र अंतर्गत करगली के महिला मंडल में इंटक नेता श्यामल सरकार की अध्यक्षता में की गई। संचालन विजय जी ने किया।

श्रमिक संगठनों की बैठक पर चर्चा एटक के लखन लाल महतो ने 22 जुलाई को चारों फेडरेशनों के ऑनलाइन हुए बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराया। ऑनलाइन बैठक में 1 जुलाई 2026 को हुएं मांग दिवस की सफलता को रेखांकित किया गया। आंदोलन के दूसरे चक्र में 12वें जेबीसीसीआई के गठन कराने के लिए कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कोल कंपनियों के महाप्रबंधक कार्यालयों के समीप 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन कर मांग पत्र देने तथा 12 सितंबर को कोयला मजदूरों का राष्ट्रीय कन्वेंशन रांची में करने का निर्णय लिया गया है।

धरना प्रदर्शन की तैयारी बेरमो कोयलांचल के तीनों प्रक्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय में धरना प्रदर्शन को सफ़ल बनाने के लिए भाग ले रहे श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों से अपनी अपनी विचारों से अवगत कराने का आग्रह किया गया। इंटक के दिगंबर महतो, सुबोध सिंह पवार, शिवनंदन चौहान, गणेश मल्लाह व वेद व्यास चौबे, एटक के चन्द्रशेखर झा, सुजीत कुमार घोष, जवाहरलाल यादव, भीम महतो, मथुरा सिंह यादव, एवं नरेश महतो, एचएमएस से ओम प्रकाश सिंह, आर उनेश, महारूद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार, कामोद यादव, विकास सिंह व राज कुमार मण्डल, सीटू के एसबी सिंह दिनकर, जय नारायण महतो, जयनाथ मेहता, गोवर्धन रविदास, मनोज पासवान व इकबाल अहमद, एक्टू के भुनेश्वर केवट, बालेश्वर गोप व रघुवीर राय ने धरना प्रदर्शन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

भविष्य की रणनीति तीनों प्रक्षेत्रों की बैठक 6 एवं 7 अगस्त तक कर रणनीति बनाई जायेगी। श्रमिक संगठनों इंटक के हरेंद्र सिंह, राजेश्वर सिंह, त्रिपुरारी सिंह, मुन्ना सिंह, गोतम सर्वगुहा, विजय नायक व छेदी नोनिया, एटक से नवीन विश्वकर्मा, जितेंद्र दुबे, पप्पु लाला, परण महतो, बुटल महतो, रामचंद्र मांझी, एसके आचार्य व विक्की कुमार, एचएमएस से प्रकाश कुमार, चन्दन तिवारी, राहुल कुमार, शरद कुमार, दिनेश कुमार व विश्राम मुण्डा, सीटू से मिथलेश कुमार सिंह, चन्द्रशेखर महतो, शिवशंकर तांती व सुरेश कुमार, एक्टू से बाल गोविन्द मंडल, अजय रविदास आदि थे।