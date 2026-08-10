Bokaro News: अंतर-सदन लोकनृत्य में जल सदन प्रथम, पृथ्वी सदन द्वितीय
Bokaro News: अंतर-सदन लोकनृत्य में जल सदन प्रथम, पृथ्वी सदन द्वितीय अंतर-सदन लोकनृत्य में जल सदन प्रथम, पृथ्वी सदन द्वितीय अंतर-सदन लोकनृत्य में जल सदन प्रथम, पृ
Bokaro News: चिन्मय विद्यालय बोकारो में सोमवार को अंतर-सदन समूह लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिडिल विंग के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। चिट के माध्यम से सदनों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया।
प्रतियोगिता के परिणाम
अग्नि सदन को उत्तर, जल सदन को पश्चिम, पृथ्वी सदन को पूर्व व वायु सदन को दक्षिण क्षेत्र मिला। विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य व रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों की लोक संस्कृति को मंच पर जीवंत किया। प्रतियोगिता में जल सदन ने प्रथम, पृथ्वी सदन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं वायु सदन व अग्नि सदन संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर रहे। प्रतिभागियों का मूल्यांकन बिस्वजीत कुमार ने किया।
विशेष व्यक्तित्व
प्राचार्य सूरज शर्मा ने कहा कि भारतीय लोक कला व संस्कृति पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। नई पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल कर इसके संरक्षण व विस्तार के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक ज्ञान भी देते हैं। मौके पर सचिव महेश त्रिपाठी, वरीय उप प्राचार्य नरमेंद्र कुमार, उप प्राचार्य डॉ रोशन शर्मा, विंग प्रभारी रश्मि सिंह व कार्यक्रम संयोजक प्रिया मंडल मौजूद रहीं।
सामान्य प्रश्न
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