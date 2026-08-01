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Bokaro News: घर का ताला तोड़ डेढ़ लाख के जेवर समेत नकदी की चोरी, ससुर समेत परिजनों पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: घर का ताला तोड़ डेढ़ लाख के जेवर समेत नकदी की चोरी, ससुर समेत परिजनों पर केस दर्जघर का ताला तोड़ डेढ़ लाख के जेवर समेत नकदी की चोरी, ससुर समेत परिजनों

Bokaro News: घर का ताला तोड़ डेढ़ लाख के जेवर समेत नकदी की चोरी, ससुर समेत परिजनों पर केस दर्ज

Bokaro News: बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर मिल्लत नगर में एक घर का ताला तोड़कर करीब 1.80 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी गई संपत्ति में लगभग डेढ़ लाख रुपये के जेवरात और 30 हजार रुपये नकद शामिल हैं।

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पुलिस की कार्रवाई

इस मामले में बालीडीह पुलिस ने गृहस्वामिनी जिनत कौसर के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपने आवेदन में ससुर कासिम अंसारी समेत अन्य पारिवारिक सदस्यों को आरोपी बनाया है।

घटना का विवरण

जिनत कौसर ने पुलिस को बताया कि उनके पति विदेश में काम करते हैं और वह अपने बच्चों के साथ ससुराल के प्रथम तल्ले पर रहती हैं। आरोप है कि उनकी गैरमौजूदगी में घर का ताला तोड़कर जेवरात और नकदी की चोरी कर ली गई। पीड़िता ने पुलिस को घटना से जुड़ा एक वीडियो फुटेज भी सौंपा है।

पुलिस का बयान

उनके अनुसार फुटेज में कथित आरोपियों की गतिविधियां कैद हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उनके साथ मारपीट की गई। बालीडीह थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

कहाँ पर चोरी हुई है?
बालीडीह थाना क्षेत्र के मखदूमपुर मिल्लत नगर में चोरी हुई है।
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