Bokaro News: सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय नावाडीह में बाल संसद का पुनर्गठन

Bokaro News: मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय नावाडीह में बुधवार को विद्यालय में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, लोकतान्त्रिक प्रणाली की समझ और नेतृत्व विकास तथा विद्यालय क्रियान्वयन पर नई सोच विकसित करने हेतू बाल संसद का पुनर्गठन किया गया। प्यासी कुमारी को प्रधानमंत्री, नगमा प्रवीण को स्वास्थ्य मंत्री, चांदनी कुमारी को सुरक्षा सह न्याय मंत्री, खुशी कुमारी को पोषण मंत्री, आरती कुमारी को उपस्थिति मंत्री, भुसरा खातून को शिक्षा मंत्री, पायल कुमारी को कौशल विकास मंत्री, भूमिका कुमारी को पर्यावरण मंत्री, मरियम खातून को खेलकूद सह संस्कृति मंत्री व मनीषा कुमारी को संचार सह संपर्क मंत्री चुना गया। चुनाव के बाद विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजीव रंजन तिवारी के द्वारा सभी बाल सांसदों और मंत्रियों को बाल सांसद के कार्य और दायित्व की जानकारी दी गई तथा विद्यालय संचालन में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया।