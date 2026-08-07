Bokaro News: चास अंचल में विशेष अभियान शुरू
Bokaro News: चास अंचल परिसर में वित्तीय वर्ष से संबंधित राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक हुई, जिसमें लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया गया। अंचल अधिकारी ने रिपोर्ट समय पर देने के निर्देश दिए। इस विशेष अभियान का उद्देश्य पीड़ित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करना है।
Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास अंचल परिसर में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी हल्का के राजस्व उप निरीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान लंबित आवेदनों की सुनवाई कर उनके शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया। अंचल अधिकारी (सीओ) ने सभी राजस्व उप निरीक्षकों को लंबित मामलों की त्वरित जांच कर रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर जमा करने का निर्देश दिया। तैयार रिपोर्ट जिला स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी, ताकि मामलों का जल्द निपटारा हो सके। बताया गया कि रिपोर्ट में देरी के कारण कई पीड़ित परिवारों को भुगतान मिलने में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसे देखते हुए चास अंचल प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने कहा कि अभियान के तहत लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि पात्र लाभुकों को समय पर राहत और भुगतान मिल सके।
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