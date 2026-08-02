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Bokaro News: शहर में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चास नगर निगम प्रशासन ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, बिना पार्किंग व्यवस्था वाले व्यवसायों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

Bokaro News: शहर में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई तेज

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास नगर निगम प्रशासन ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण और शहर में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम क्षेत्र में ऐसे भवनों की पहचान की जा रही है, जहां निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप नहीं किया गया है। नगर निगम के सहायक निवेशक संजीव कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है।

निर्माण में नियमों का पालन

निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा अनियमितताओं को दूर नहीं करने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के सुनियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है।

पार्किंग व्यवस्था

इसके अलावा बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, बैंक, होटल, बैंक्वेट हॉल और विवाह मंडपों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर निर्धारित अवधि में समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि पार्किंग की कमी के कारण सड़क किनारे वाहनों की कतार लग जाती है, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। अवैध सड़क पार्किंग पर रोक लगाने के लिए निगम की टीम नियमित निरीक्षण कर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगी।

सामान्य प्रश्न

चास नगर निगम ने किस विशेष कार्रवाई की है?
चास नगर निगम ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई की है।
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