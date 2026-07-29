Bokaro News: निगम क्षेत्र में सावन को लेकर सभी वार्डों में विशेष अभियान शुरू

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास नगर निगम ने सावन माह के दौरान नागरिकों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी वार्डों में विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पूरे निगम क्षेत्र में मंदिरों, प्रमुख सड़कों, गलियों, नालियों तथा सार्वजनिक स्थलों की नियमित और विशेष सफाई कराई जाएगी। सावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक वार्ड में सफाई कार्य की नियमित निगरानी की जाए और कहीं भी गंदगी या कचरे का जमाव नहीं होने दिया जाए। अभियान के दौरान कचरा उठाव की व्यवस्था भी तेज की जाएगी, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बाबत मेयर भोलू पासवान ने कहा कि पूरे सावन माह तक यह विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त संसाधन भी लगाए जाएंगे, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे。