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Bokaro News: नक्शा बिचलन और अवैध पार्किंग पर निगम सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चास नगर निगम प्रशासन ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण और अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी हो रहे हैं। नगर निगम ने बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया है।

Bokaro News: नक्शा बिचलन और अवैध पार्किंग पर निगम सख्त

Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास नगर निगम प्रशासन ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण और शहर में अव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निगम क्षेत्र में ऐसे भवनों की पहचान की जा रही है, जहां निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर निगम के निवेशक संजीव कुमार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों को नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने अथवा अनियमितताओं को दूर नहीं करने की स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर के सुनियोजित विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भवन निर्माण नियमों का पालन अनिवार्य है。

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निर्माण नियमों का उल्लंघन

नगर निगम ने बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, बैंक्वेट हॉल और विवाह मंडपों के खिलाफ भी विशेष अभियान शुरू किया है। ऐसे संस्थानों को नोटिस देकर तय अवधि के भीतर पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। निगम प्रशासन के अनुसार पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतार लग जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए निगम की टीम नियमित निरीक्षण कर रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध सड़क पार्किंग और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नगर निगम ने किन भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है?
नगर निगम ने स्वीकृत नक्शे के विपरीत भवन निर्माण करने वाले भवनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
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