Bokaro News: जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान
Bokaro News: चास निगम क्षेत्र में 'कैच द रेन 2026' अभियान शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना है। सभी वार्ड पार्षदों को जन-आंदोलन बनाने के लिए काम करने को कहा गया। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज और मोहल्लों में विविध कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।
Bokaro News: चास, प्रतिनिधि। चास निगम क्षेत्र में कैच द रेन 2026 अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जल संरक्षण व वर्षा जल संचयन को लेकर विशेष अभियान शुरू हुआ। सभी वार्डो में अभियान को जन-आंदोलन बनाने को लेकर सभी वार्ड पार्षदों को भी अभियान के तहत काम करने को कहा गया। इस बाबत नगर प्रबंधक अमन मल्लिक ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों के संरक्षण व पुनर्जीवन तथा जल संरक्षण के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्कूल, कालेज सहित मोहल्लों में भी विभिन्न प्रतियोगताओं का आयोजन होगा।
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