Bokaro News: गरगा नदी को प्रदूषण से मिलेगी राहत, चास नगर निगम लगाएगा 5 करोड़ रुपये से मिनी फिल्टर प्लांट

Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली गरगा नदी को प्रदूषण से बचाने और उसकी जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चास नगर निगम ने बड़ी पहल शुरू की है। निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों से सीधे नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए अलग-अलग स्थानों पर मिनी फिल्टर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम के अनुसार, वर्तमान में कई वार्डों के नालों का गंदा पानी बिना किसी शोधन के सीधे गरगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिससे नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। नई योजना के तहत ऐसे सभी प्रमुख बिंदुओं की पहचान की जा रही है, जहां से गंदा पानी नदी में मिलता है। इन स्थानों पर मिनी फिल्टर प्लांट लगाए जाएंगे, जहां वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से पानी को शुद्ध किया जाएगा。