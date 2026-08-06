Bokaro News: गरगा नदी को प्रदूषण से मिलेगी राहत, चास नगर निगम लगाएगा 5 करोड़ रुपये से मिनी फिल्टर प्लांट
Bokaro News: गरगा नदी को प्रदूषण से मिलेगी राहत, चास नगर निगम लगाएगा 5 करोड़ रुपये से मिनी फिल्टर प्लांटगरगा नदी को प्रदूषण से मिलेगी राहत, चास नगर निगम लगाएगा 5 क
Bokaro News: चास प्रतिनिधि। चास शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली गरगा नदी को प्रदूषण से बचाने और उसकी जल गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चास नगर निगम ने बड़ी पहल शुरू की है। निगम ने शहर के विभिन्न वार्डों से सीधे नदी में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए अलग-अलग स्थानों पर मिनी फिल्टर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर निगम के अनुसार, वर्तमान में कई वार्डों के नालों का गंदा पानी बिना किसी शोधन के सीधे गरगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिससे नदी का जल लगातार प्रदूषित हो रहा है। नई योजना के तहत ऐसे सभी प्रमुख बिंदुओं की पहचान की जा रही है, जहां से गंदा पानी नदी में मिलता है। इन स्थानों पर मिनी फिल्टर प्लांट लगाए जाएंगे, जहां वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से पानी को शुद्ध किया जाएगा。
अशुद्धियों को किया जाएगा अलग
फिल्टर प्लांट में पानी से ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक, कचरा और अन्य अशुद्धियों को अलग किया जाएगा। इसके बाद ही शुद्ध पानी को नदी में छोड़ा जाएगा। इससे नदी में प्रदूषण का स्तर कम होगा और जल गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त संजीव कुमार ने बताया कि परियोजना की तकनीकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा और चरणबद्ध तरीके से सभी चिन्हित स्थानों पर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मेयर भोलू पासवान ने कहा कि गरगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। उन्होंने बताया कि करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले ये मिनी फिल्टर प्लांट शहर के विभिन्न वार्डों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में पहुंचने से पहले शुद्ध करेंगे। इससे नदी संरक्षण के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
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