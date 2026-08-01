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Bokaro News: चंद्रपुरा में किसानों को किया जा रहा जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में किसानों को फसल बीमा कराने और कम बारिश वाली फसलों की खेती पर जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को महिला किसानों के बीच गोष्ठी में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बीटीएम अनिल कुमार गौतम ने बताया कि कम बारिश के कारण धान की खेती प्रभावित हो सकती है, इसलिए अन्य फसलों की खेती की सलाह दी गई।

Bokaro News: चंद्रपुरा में किसानों को किया जा रहा जागरूक

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा के किसानों को फसल बीमा कराने तथा कम बारिश वाली फसल की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है। शुक्रवार को करमाटांड़ तथा तरंगा पंचायत में इसको लेकर महिला किसानों के बीच गोष्ठी का आयोजन करते हुए सभी को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। बीटीएम अनिल कुमार गौतम ने बताया कि इस साल कम बारिश का अनुमान है। इसलिए धान की खेती प्रभावित होगी। चंद्रपुरा में अभी तक मात्र 15 प्रतिशत ही धनरोपनी हो पाई है। किसानों को इस स्थिति से निबटने के लिए कम बारिश से होने वाली मकई व दलहन सहित अन्य भदई फसल लगाने का आग्रह करते हुए प्रेरित किया जा रहा है।

किसानों से आग्रह किया कि किसान भाई फसल बीमा अवश्य कराएं। प्रीमियम की राशि सरकार देगी।

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