Bokaro News: मोहनपुर में श्रद्धा व सामाजिक समरसता के साथ मनाई गई संत रविदास जयंती
Bokaro News: मोहनपुर में श्रद्धा व सामाजिक समरसता के साथ मनाई गई संत रविदास जयंतीमोहनपुर में श्रद्धा व सामाजिक समरसता के साथ मनाई गई संत रविदास जयंतीमोहनपुर में श्
Bokaro News: श्री श्री सार्वजनिक चंडी मंदिर टांड मोहनपुर परिसर में बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता के वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संत रविदास के जीवन, उनके विचारों और समाज सुधार में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास 15वीं शताब्दी के महान संत, समाज सुधारक एवं निर्गुण भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने जाति-पांति, ऊंच-नीच और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए मानवता, समानता, प्रेम, भाईचारे और कर्म की महत्ता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को एकता और समरसता की राह दिखाते हैं।
कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने संत रविदास के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा सामाजिक सद्भाव को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जैनामोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंह, जदयू जिला अध्यक्ष प्रदीप महतो, रंजीत महतो, सर्वेश्वर साहू, मनोज सिंह, बबलू कुमार दास, संजीव सिंह, निरंजन महतो, सुशील कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
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