Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र व बिरसा सशिविमं में मनी गुरु पूर्णिमा

Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र तथा बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। पतंजलि योग समिति सह भारत स्वाभिमान न्यास की तरफ से योग केंद्र में हवन व यज्ञ तथा भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। अतिथि के रूप में जिप सदस्य नीतू सिंह, योग समिति के जिला प्रभारी देवेंद्र गुप्ता एवं भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद थे। सभी ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हवन में सूर्यनंदन पांडेय, जगमोहन आर्य, सुभाष वर्णवाल, कमल महतो, अनीता कुमारी, कंचन शरण, सारिका, बेबी विश्वकर्मा, किरण गुप्ता, राजेश लाल, नरेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रसाद, ईश्वर महतो, सुरेश, खेदन रजक, गिरधारी महतो, सुबोध सिंह सहित कई योग साधक मौजूद थे।