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Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र व बिरसा सशिविमं में मनी गुरु पूर्णिमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र और बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाई गई। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हवन, यज्ञ और भजन कीर्तन शामिल था। गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर चर्चा की गई और बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं।

Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र व बिरसा सशिविमं में मनी गुरु पूर्णिमा

Bokaro News: चंद्रपुरा योग केंद्र तथा बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। पतंजलि योग समिति सह भारत स्वाभिमान न्यास की तरफ से योग केंद्र में हवन व यज्ञ तथा भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। अतिथि के रूप में जिप सदस्य नीतू सिंह, योग समिति के जिला प्रभारी देवेंद्र गुप्ता एवं भारत स्वाभिमान न्यास के जिला प्रभारी श्यामदेव प्रसाद थे। सभी ने गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु ही जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हवन में सूर्यनंदन पांडेय, जगमोहन आर्य, सुभाष वर्णवाल, कमल महतो, अनीता कुमारी, कंचन शरण, सारिका, बेबी विश्वकर्मा, किरण गुप्ता, राजेश लाल, नरेंद्र सिंह, योगेंद्र प्रसाद, ईश्वर महतो, सुरेश, खेदन रजक, गिरधारी महतो, सुबोध सिंह सहित कई योग साधक मौजूद थे।

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बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में समारोह

वहीं चंद्रपुरा के बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्राचार्य शर्मिला ने महर्षि वेदव्यास की जयंती सह गुरु पूर्णिमा पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया तथा भैया-बहनों को प्रथम गुरु अपने माता-पिता के साथ-साथ शिक्षक रूपी गुरुजनों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के अनुसार ही चलने की बात कही। बच्चों ने कविता पाठ, कहानी का मंचन, चुटकुले के साथ-साथ गुरुजी के जीवनी को विस्तार पूर्वक बताया। अध्यक्षता अमल दास, संचालन बाल संसद के भैया बहनों द्वारा जबकि धन्यवाद ज्ञापन धर्मेंद्र कुमार महतो ने किया।

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गुरु पूर्णिमा कब मनाई गई?
गुरु पूर्णिमा चंद्रपुरा योग केंद्र तथा बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में मनाई गई।
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