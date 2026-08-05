Bokaro News: एमजीएम स्कूल में पीएन पनीकर की जयंती पर पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता
Bokaro News: पीएन पणिकर की जयंती के अवसर पर एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। श्री पणिकर का जन्म केरल में हुआ और उन्होंने साक्षरता आंदोलन को जन्म दिया। इस दिवस को पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
Bokaro News: लाइब्रेरी के जनक कहे जाने वाले पीएन पणिकर की जयंती के अवसर पर एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में एक महीने तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
प्रतियोगिताओं का आयोजन
श्री पाणिकर के जन्मदिन को ध्यान में रखकर एमजीएम विद्यालय में पुस्तकालय के द्वारा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। श्री पणिकर का जन्म केरल में हुआ और उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से लोगों के बीच में साक्षरता आंदोलन को जन्म दिया। इसलिए इस दिवस को पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिससे लोग डिजिटल दुनिया से थोड़ा अलग हटकर किताबें पढ़ने और सीखने में भी रुचि रखें।
CBSE द्वारा समर्पित प्रतियोगिताएं
सीबीएसई के द्वारा आयोजित कई प्रतियोगिताओं को श्री पणिकर के लिए समर्पित किया गया। जिसके आलोक में पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और पुरस्कृत भी हुए। विजेता विद्यार्थी समूह अ में अन्यया भारती प्रथम, समीक्ष राज द्वितीय, येनी नैंसी ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। समूह ब में ईराम तनवीर प्रथम, श्रेयांशी कुमारी द्वितीय व तनुश्री तृतीय पुरस्कार मिला।
शिक्षकों का योगदान
प्राचार्य फादर डॉक्टर जोशी वर्गीस ने बच्चों को पुस्तकालय से जुड़े रहने व किताबों को अपना अच्छा मित्र समझने की सीख दी। मौके पर उपप्राचार्या राखी बनर्जी हेड मिस्ट्रेस सपना जोशी, पुस्तकालय सहायक अरविंद कुमार, रीमा कुमारी व सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे।
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