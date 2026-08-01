Bokaro News: दोस्ती के रंग में रंगेगा रविवार, फ्रेंडशिप डे पर उपहारों से जताएंगे अपनापन

Bokaro News: रविवार को फ्रेंडशिप डे के अवसर पर शहर में दोस्ती का जश्न मनाया जाएगा। इसे लेकर सेक्टर 4, सेक्टर 9, चास व सिटी सेंटर के गिफ्ट बाजार पूरी तरह सज गए हैं। दुकानों में फ्रेंडशिप बैंड, ग्रीटिंग कार्ड, कॉफी मग, फोटो फ्रेम, सॉफ्ट टॉय, की-रिंग, चॉकलेट हैम्पर, कस्टमाइज्ड गिफ्ट व आकर्षक गिफ्ट पैक की बिक्री बढ़ गई है। युवाओं के साथ स्कूली व कॉलेज छात्र-छात्राएं अपने दोस्तों के लिए पसंदीदा उपहार खरीदने में जुटे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछले दो दिनों से ग्राहकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खासकर फ्रेंडशिप बैंड, नाम वाले मग, फोटो प्रिंटेड कुशन व चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स की मांग अधिक है। बाजार में 20 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक के उपहार उपलब्ध हैं, जिससे हर वर्ग के लोग अपनी क्षमता के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।

दोस्ती के उपहारों की बाढ़

युवा सोशल मीडिया के दौर में भी फ्रेंडशिप डे को खास बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर उपहार देने व साथ समय बिताने की योजना बना रहे हैं। कई कैफे व रेस्टोरेंट में भी दोस्तों के समूह के लिए विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि रविवार के साथ सोमवार को भी बिक्री अपने चरम पर रहेगी। उनका कहना है कि रक्षाबंधन से पहले फ्रेंडशिप डे बाजार के लिए अच्छा अवसर साबित हो रहा है। शहर के प्रमुख बाजार सेक्टर 4 में रविवार की शाम युवाओं की चहल-पहल रही। दुकानदार रोशन ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए नए डिजाइन के उपहार व आकर्षक पैकिंग की विशेष व्यवस्था की है। दोस्ती के इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए युवा अपने मित्रों के साथ सेल्फी, छोटी पार्टियां व घूमने-फिरने की भी तैयारी कर चुके हैं।