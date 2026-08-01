Bokaro News: कार्मेल करगली में फुटबॉल में विद्यार्थियों ने दिखाया दम
Bokaro News: । कार्मेल स्कूल, करगली में आयोजित दो दिवसीय इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को फाइनल मुकाबलों एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हो गया। जू
Bokaro News: कार्मेल स्कूल, करगली में आयोजित दो दिवसीय इंटर हाउस फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को फाइनल मुकाबलों एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हो गया। जूनियर वर्ग के फाइनल मुकाबले में गांधी हाउस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया, जबकि नेहरू हाउस उपविजेता तथा सीनियर वर्ग में नेहरू हाउस ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया, जबकि टैगोर हाउस उपविजेता रहा। समापन समारोह में बेरमो थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह व सीसीएल बीएंडके एरिया के सीएसआर अधिकारी संजीत कुमार बतौर अतिथि शामिल हुए। प्रधानाध्यापिका सिस्टर शेरिन जोसफ ने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेल भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है।
सफल आयोजन में विद्यालय के खेल शिक्षकों, आयोजन समिति एवं विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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