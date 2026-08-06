Bokaro News: कार्मेल ने अपने होनहार छात्र को किया सम्मानित
Bokaro News: बेरमो के फुसरो शहर के करगली गेट स्थित कार्मेल स्कूल ने बुधवार को कक्षा पांच के छात्र आर्यन कुमार धनराज को उसकी ओलंपियाड उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। आर्यन ने पिछले हिन्दुस्तान ओलंपियाड में जिले में स्थान बनाया था। उसे चेक, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सिस्टर शेरिन जोसेफ भी उपस्थित थीं।
Bokaro News: बेरमो के फुसरो शहर के करगली गेट के निकट कार्मेल स्कूल करगली ने कक्षा पांच के अपने होनहार छात्र आर्यन कुमार धनराज को बुधवार को विद्यालय परिसर में सभी के बीच सम्मानित कर खुद को भी गौरवान्वित महसूस कराया। मालूम हो कि पिछले हिन्दुस्तान ओलंपियाड में कक्षा चार के इस छात्र ने जिले में जगह बनाई थी। ऐसे में प्रदत्त चेक तथा मेडल व प्रशस्ति पत्र को उसे सौंपा गया। मालूम हो कि यह होनहार छात्र चलकरी बस्ती के गिरी टोला निवासी भजन लाल नायक व किरण देवी का होनहार लाल है। सम्मानित करने के दौरान प्रिंसिपल सिस्टर शेरिन जोसेफ व हिन्दुस्तान ओलंपियाड कॉर्डिनेटर ओम प्रकाश सिंह जडेजा मुख्य रूप से मौजूद थे।
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