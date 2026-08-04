Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: पंप हाउस स्टोर से लाखों रुपये की मशीन की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: सरहचिया पंचायत के तेनुघाट शिविर में चोरों ने लाखों रुपये के मशीन और अन्य पार्ट्स चुरा लिए। वाटसन समिति की अध्यक्ष बिन्दु देवी ने ओपी में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। घटना की पुष्टि हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब हैं। चोरों ने दो मोटर पंप और अन्य सामान चुराए हैं।

Bokaro News: पंप हाउस स्टोर से लाखों रुपये की मशीन की चोरी

Bokaro News: प्रखंड के सरहचिया पंचायत अंतर्गत तेनुघाट शिविर संख्या 2 स्थित पुराने पंप हाउस के स्टोर में चोरों द्वारा रविवार रात लाखों रुपये की मशीन सहित अन्य पार्ट्स चोरी कर ली गई है। इस संबंध में ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता समिति (वाटसन समिति) की अध्यक्ष सह सरहचिया मुखिया बिन्दु देवी ने तेनुघाट ओपी में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की है। बताया कि कैलाश यादव द्वारा चोरी की सूचना मिलने पर समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखे कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब थे।

इसके बाद समिति के अन्य सदस्यों ने भी स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें चोरी की घटना की पुष्टि हुई। शिकायत में बताया गया है कि चोर स्टोर से दो 25 एचपी के मोटर पंप, एक 25 एचपी सबमर्सिबल मोटर पंप, मोटर सेट करने का बेस प्लेट चैनल, दो स्टार्टर तथा डैम किनारे रखे चार इंच के 26 पाइप अपने साथ ले गए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Complaint Bokaro Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।