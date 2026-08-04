Bokaro News: पंप हाउस स्टोर से लाखों रुपये की मशीन की चोरी
Bokaro News: सरहचिया पंचायत के तेनुघाट शिविर में चोरों ने लाखों रुपये के मशीन और अन्य पार्ट्स चुरा लिए। वाटसन समिति की अध्यक्ष बिन्दु देवी ने ओपी में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। घटना की पुष्टि हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब हैं। चोरों ने दो मोटर पंप और अन्य सामान चुराए हैं।
Bokaro News: प्रखंड के सरहचिया पंचायत अंतर्गत तेनुघाट शिविर संख्या 2 स्थित पुराने पंप हाउस के स्टोर में चोरों द्वारा रविवार रात लाखों रुपये की मशीन सहित अन्य पार्ट्स चोरी कर ली गई है। इस संबंध में ग्रामीण पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता समिति (वाटसन समिति) की अध्यक्ष सह सरहचिया मुखिया बिन्दु देवी ने तेनुघाट ओपी में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की है। बताया कि कैलाश यादव द्वारा चोरी की सूचना मिलने पर समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान पाया गया कि स्टोर रूम का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखे कई महत्वपूर्ण उपकरण गायब थे।
इसके बाद समिति के अन्य सदस्यों ने भी स्थल का निरीक्षण किया, जिसमें चोरी की घटना की पुष्टि हुई। शिकायत में बताया गया है कि चोर स्टोर से दो 25 एचपी के मोटर पंप, एक 25 एचपी सबमर्सिबल मोटर पंप, मोटर सेट करने का बेस प्लेट चैनल, दो स्टार्टर तथा डैम किनारे रखे चार इंच के 26 पाइप अपने साथ ले गए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है।
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