Bokaro News: सेविकाओं ने स्तनपान दिवस मनाया
Bokaro News: बुंडू पंचायत के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने शुक्रवार को पंचायत सचिवालय में स्तनपान दिवस मनाया। इस अवसर पर महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। मुखिया निहारिका सुकृति ने महिलाओं के अधिकार और पंचायत के विकास पर चर्चा की, जिससे महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया।
Bokaro News: पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के बुंडू पंचायत सचिवालय के सभागार में शुक्रवार को बुंडू पंचायत के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पंचायत के मुखिया निहारिका सुकृति की मौजूदगी में ग्रामीणों के बीच स्तनपान दिवस मनाया। इस मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने स्तनपान क्या है और क्यों जरूरी है पर पूरी विस्तार से महिलाओं को जानकारी दी। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत क्षेत्र की माताओं एवं बहनों के साथ मिलकर महिला सशक्तिकरण, आपसी सहयोग, सहभागिता एवं पंचायत के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर खुलकर चर्चा की गई। मुखिया ने कहा कि हमारा संकल्प महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनका सम्मान और अधिकार मजबूत हो तथा पंचायत का विकास जनभागीदारी के साथ आगे बढ़े।
इस मौके पर मुखिया निहारिका सुकृति, वार्ड सदस्य शाहिना प्रवीण, आंगनबाड़ी सेविका विभावरी कुमारी, सुमन देवी, रेखा कश्यप,प्रीति बाला, मंजू देवी सहित अन्य मौजूद रहे।
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