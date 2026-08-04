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Bokaro News: पीटर थंगराज मेमोरियल फुटबॉल चैम्पियनशिप में भर्रा एलेवन बना विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पीटर थंगराज मेमोरियल फुटबॉल चैम्पियनशिप में भर्रा एलेवन बना विजेता

Bokaro News: बीएसएल खेल विभाग द्वारा आयोजित पीटर थंगराज मेमोरियल ग्रामीण युवा फुटबॉल चैम्पियनशिप का समापन सोमवार को ट्रेनिज हॉस्टल मैदान में हुआ। फाइनल मुकाबले में भर्रा एलेवन फुटबॉल क्लब ने आदिवासी क्लब पारटांड़ को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। भर्रा एलेवन की ओर से नकीब शाह ने तीसरे मिनट में पहला गोल किया, जबकि सुजय कुमार ने दो गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित की। पारटांड़ की ओर से राजीव हंसदा ने एकमात्र गोल किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि बीएसएल के निदेशक प्रभारी प्रियंरजन ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विजेता टीम को ट्रॉफी, 10 हजार रुपये नकद पुरस्कार एवं ट्रैक सूट, जबकि उपविजेता टीम को ट्रॉफी, 5 हजार रुपये नकद पुरस्कार और ट्रैक सूट प्रदान किए गए।

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प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। यह टूर्नामेंट पूर्व ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित फुटबॉलर स्व. पीटर थंगराज की स्मृति में आयोजित किया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

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