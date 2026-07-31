Bokaro News: पारटाड़ को हराकर भारा-11 की टीम फाइनल में
Bokaro News: बोकारो में बीएसएल खेल विभाग ने पीटर धनराज मेमोरियल युवा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। पहले सेमीफाइनल में भारा 11 ने पारटाड़ 11 को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बीएसएल खेल विभाग की ओर से पीटर धनराज मेमोरियल युवा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सेक्टर 3 ट्रेनिंग होस्टल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में भारा 11 की टीम ने पारटाड़ 11 टीम को एक के मुकाबले चार गोलों से पराजित कर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।