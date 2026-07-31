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Bokaro News: पारटाड़ को हराकर भारा-11 की टीम फाइनल में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो में बीएसएल खेल विभाग ने पीटर धनराज मेमोरियल युवा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया। पहले सेमीफाइनल में भारा 11 ने पारटाड़ 11 को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा।

Bokaro News: पारटाड़ को हराकर भारा-11 की टीम फाइनल में

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बीएसएल खेल विभाग की ओर से पीटर धनराज मेमोरियल युवा फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सेक्टर 3 ट्रेनिंग होस्टल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता के पहले सेमीफाइनल मैच में भारा 11 की टीम ने पारटाड़ 11 टीम को एक के मुकाबले चार गोलों से पराजित कर प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा।

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