Bokaro News: एसएमएस-1 विभाग की 21 समस्याओं को लेकर बीएकेएस ने सीजीएम से की वार्ता
Bokaro News: एसएमएस-1 विभाग की 21 समस्याओं को लेकर बीएकेएस ने सीजीएम से की वार्ताएसएमएस-1 विभाग की 21 समस्याओं को लेकर बीएकेएस ने सीजीएम से की वार्ताएसएमएस-1 विभाग
Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ (बीएकेएस) ने बुधवार को एसएमएस-1 विभाग की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) के साथ बैठक की। यूनियन ने विभाग से जुड़ी 21 प्रमुख समस्याओं और मांगों को उठाते हुए एक माह के भीतर समाधान की मांग की। बैठक में कर्मचारियों के लिए शुद्ध पेयजल, शौचालय, जर्जर छतों की मरम्मत, खराब सड़कों, जल निकासी व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा संबंधी सुविधाओं तथा क्षतिग्रस्त फ्लोर की मरम्मत जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। इसके अलावा एक्टिंग अलाउंस व इंसेंटिव बहाल करने, कनीय कर्मचारियों से शटडाउन लेने की व्यवस्था स्पष्ट करने, ड्यूटी के बाद कर्मचारियों को रोके जाने तथा ठेका कंपनी में स्थायी सुपरवाइजर की नियुक्ति की मांग भी रखी गई।
यूनियन ने कहा कि ये सभी मांगें विभाग की कार्यक्षमता और कर्मचारियों की सुरक्षा व सुविधा से जुड़ी हैं। विभागीय प्रतिनिधि अजय कुमार ने बताया कि सीजीएम ने कई समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बैठक में बीएकेएस के अध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष तथा विभागीय प्रतिनिधि मौजूद थे।
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