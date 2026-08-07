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Bokaro News: पुस्तक मेले में सजी किताबों की सतरंगी दुनिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो में विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत को पुनर्जीवित करने के लिए शुक्रवार को दो-दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉ. ए एस गंगवार ने विद्यार्थियों को किताबों से जुड़ने की अपील की। मेले में ज्ञान-विज्ञान, कविताएं और खेल-खेल में पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया।

Bokaro News: पुस्तक मेले में सजी किताबों की सतरंगी दुनिया

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत पुनर्जीवित करने, पठन-पाठन के प्रति रुचि जगाने और ज्ञान के क्षितिज को विस्तार देने के उद्देश्य से शुक्रवार को विद्यालय में दो-दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ। स्कॉलास्टिक प्रकाशन के सहयोग से आयोजित यह पुस्तक मेला विद्यालय की सीनियर और प्राइमरी दोनों ही इकाइयों में एक साथ लगाया गया है। फीता काटकर मेले का औपचारिक उद्घाटन करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉ. ए एस गंगवार ने विद्यार्थियों से किताबों के साथ अटूट रिश्ता जोड़ने का आह्वान किया। मेले में ज्ञान-विज्ञान, हॉबीज, नॉन-फिक्शन, कालजयी कविताएं, कहानियां, वैश्विक उपन्यास और नन्हे छात्र-छात्राओं के लिए खेल-खेल में पढ़ाई से जुड़ी रोचक सामग्री का एक विशाल और अनूठा संग्रह सजाया गया है।

प्राचार्य डॉ. गंगवार ने कहा आज के दौर में जहां बच्चे मोबाइल फोन पर रील्स और शॉर्ट्स देखने में अपना कीमती समय और एकाग्रता नष्ट कर रहे हैं।

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