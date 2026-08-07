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Bokaro News: मजदूरों के अधिकारों पर हो रहा प्रहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा मजदूर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लंबित वेतन समझौते, ग्रेच्युटी, पेंशन और ठेका मजदूरों के अधिकारों पर चर्चा हुई। नेताओं ने प्रबंधन की नीतियों पर प्रश्न उठाते हुए मजदूरों की अधिकारों का संरक्षण करने की मांग की।

Bokaro News: मजदूरों के अधिकारों पर हो रहा प्रहार

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा, बोकारो द्वारा चलाए जा रहे मासव्यापी मजदूर संवाद अभियान के तहत शुक्रवार को एसएमएस-2 सीसीएस विभाग में श्रमिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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मजदूरों के मुद्दे

इस दौरान यूनियन नेताओं ने लंबित वेतन समझौते, ग्रेच्युटी, पेंशन और ठेका मजदूरों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाते हुए प्रबंधन की नीतियों पर सवाल खड़े किए। एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होने वाला वेतन समझौता अब तक लंबित है, जिससे हजारों मजदूर प्रभावित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन मजदूरों की वैध मांगों और स्थापित अधिकारों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है।

श्रमिकों की मांग

उन्होंने नियमित और ठेका दोनों श्रेणी के मजदूरों के लिए सम्मानजनक वेतन पुनरीक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों में वृद्धि की मांग की। सीटू के महामंत्री आरके गोरांई ने कहा कि ग्रेच्युटी संबंधी पुराने समझौतों में एकतरफा बदलाव कर मजदूरों के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सीमा वाली ग्रेच्युटी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है तथा सेल पेंशन ट्रस्ट और एसईएसबीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजदूरों की सहमति के बिना खत्म कर राशि एनपीएस में स्थानांतरित कर दी गई।

ठेका मजदूरों की स्थिति

किम्स-एचएमएस के राहुल ने कहा कि ठेका मजदूर आज भी वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा के मोर्चे पर शोषण का सामना कर रहे हैं। उनके लिए अलग वेतन संरचना और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था लागू किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड और प्रबंधन के कुछ निर्णयों से ठेका श्रमिकों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। संयुक्त मोर्चा ने मांग की कि यूनियनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सभी विसंगतियों को दूर किया जाए तथा 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौते पर बिना शर्त पुनर्विचार किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवेश कुमार ने की。

सामान्य प्रश्न

ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने किस विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया?
ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा ने श्रमिकों के साथ लंबित वेतन समझौते, ग्रेच्युटी, पेंशन और ठेका मजदूरों के अधिकारों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया।
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