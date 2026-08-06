Bokaro News: बरसात में शॉर्ट सर्किट से बढ़ीं आग की घटनाएं, सतर्कता बरतने की अपील बरसात में शॉर्ट सर्किट से बढ़ीं आग की घटनाएं, सतर्कता बरतने की अपील बरसात में शॉ

Bokaro News: बरसात के मौसम में बोकारो शहरी क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं में शॉर्ट सर्किट प्रमुख कारण बनकर उभरा है। अग्निशमन विभाग के अनुसार अधिकांश घटनाएं विद्युत उपकरणों में खराबी व लापरवाही के कारण हो रही हैं। अग्निशमन पदाधिकारी भगवान ओझा ने बताया कि बिजली का उपयोग नहीं होने पर मुख्य स्विच बंद रखना चाहिए व खराब वायरिंग की समय-समय पर जांच करानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बोकारो शहरी क्षेत्र में अग्निशमन विभाग के पास तीन बड़ी दमकल गाड़ियां व एक फायर जीप उपलब्ध है। एक अग्निशमन पदाधिकारी समेत 10 कर्मी पूरे शहरी क्षेत्र में आपात स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विभाग की ओर से अपार्टमेंट में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम व इमरजेंसी एग्जिट की लगातार जांच की जा रही है ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में नुकसान कम किया जा सके।

आगजनी की घटनाओं का विश्लेषण वर्ष 2026 में क्वार्टर क्षेत्र के अलावा सेक्टर-12, चास, सिटी सेंटर, माराफारी व अन्य इलाकों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। विभाग का कहना है कि समय पर सूचना मिलने पर दमकल वाहन तत्काल रवाना किए जाते हैं। विभाग ने लोगों से विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने व आग लगने की स्थिति में तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना देने की अपील की है।

जून में फायर एनओसी की विशेष जांच जून 2026 में जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग की ओर से होटल, बैंक्वेट हॉल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान व व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की विशेष जांच की गई। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में वैध फायर एनओसी नहीं मिली। कुछ भवनों में इमरजेंसी एग्जिट नहीं पाए गए, जबकि कई स्थानों पर अग्निशामक यंत्र मानकों के अनुरूप नहीं थे। ऐसे प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

जुलाई में संयुक्त मॉक ड्रिल 15 जुलाई 2026 को सेक्टर-12 मेडिकेंट अस्पताल परिसर व ऊषा पेट्रोल पंप के समीप जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग व अन्य एजेंसियों की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास में आग लगने व आपात स्थिति का वास्तविक जैसा दृश्य तैयार किया गया। दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन, आग बुझाने व घायलों को सुरक्षित निकालने का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय के लिए सांकेतिक ब्लैकआउट भी किया गया। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना व आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना था।