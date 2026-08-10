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Bokaro News: आदिवासी दर्शन में प्रकृति, जल, जंगल व जमीन संरक्षण को बताया जीवन का आधार

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: आदिवासी दर्शन में प्रकृति, जल, जंगल व जमीन संरक्षण को बताया जीवन का आधार आदिवासी दर्शन में प्रकृति, जल, जंगल व जमीन संरक्षण को बताया जीवन का आधारआदिवा

Bokaro News: आदिवासी दर्शन में प्रकृति, जल, जंगल व जमीन संरक्षण को बताया जीवन का आधार

Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित बोकारो आदिवासी महोत्सव में आदिवासी दर्शन, प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व व जल, जंगल व जमीन संरक्षण विषय पर परिचर्चा हुई। संचालन अपर समाहर्ता सुनील चन्द्र व वन प्रमंडल पदाधिकारी संदीप शिंदे ने किया। परिचर्चा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची के प्रो. रामचंद्र उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज का जीवन सदियों से प्रकृति पर आधारित रहा है। रहन-सहन, संस्कृति, परंपराएं व जीवनशैली जल, जंगल व जमीन से गहराई से जुड़ी हैं। प्रकृति का संरक्षण आदिवासी जीवन-दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। सेवानिवृत्त आईएएस व लेखक रणेंद्र कुमार ने कहा कि आदिवासी दर्शन प्रकृति के साथ संतुलित व सह-अस्तित्वपूर्ण जीवन की अवधारणा पर आधारित है।

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उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा के सामाजिक योगदान व आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक व डिजिटल माध्यमों से नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के पत्रकारिता विभाग के प्रो. संतोष किरो ने भी आदिवासी परंपराओं व पर्यावरण संरक्षण पर विचार रखे। वन प्रमंडल पदाधिकारी संदीप शिंदे ने वन संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका व पारंपरिक ज्ञान के महत्व की जानकारी दी।

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