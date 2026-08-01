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Bokaro News: बोकारो ट्रैफिक विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: पेटरवार। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 23 बोकारो-रामगढ़ पथ पर थाना क्षेत्र के बुंडू- चंद्रपुरा स्थित वन विभाग के चेक नाका के निकट शनिवार को पेटरवार पुलिस व

Bokaro News: बोकारो ट्रैफिक विभाग ने चलाया वाहन जांच अभियान

Bokaro News: पेटरवार। राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 23 बोकारो-रामगढ़ पथ पर थाना क्षेत्र के बुंडू- चंद्रपुरा स्थित वन विभाग के चेक नाका के निकट शनिवार को पेटरवार पुलिस व बोकारो ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त नेतृत्व में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की बारीकी से जांच कि गई। जांच अभियान में बोकारो ट्रैफिक विभाग के अधिकारी एवं पेटरवार थाना के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के आवश्यक दस्तावेज, हेलमेट, सीट बेल्ट तथा अन्य यातायात नियमों के पालन की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ऑनलाइन चालान काटा गया।

ट्रैफिक विभाग की ओर से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया।

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