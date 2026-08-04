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Bokaro News: बिजली बिल पर डीवीसी सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों का विरोध

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो थर्मल के दुकानदारों ने डीवीसी के खिलाफ दो घंटे नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि उनकी बिजली खपत से ज्यादा बिल वसूले जा रहे हैं। कई दुकानदारों की बिजली कट गई है, जबकि उन्होंने भुगतान कर दिया। दुकानदारों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की। डीवीसी ने तकनीकी समस्या का हवाला दिया और समाधान का आश्वासन दिया।

Bokaro News: बिजली बिल पर डीवीसी सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों का विरोध

Bokaro News: बिजली बिल ज्यादा आने की बात पर बोकारो थर्मल के डीवीसी सेंट्रल मार्केट के दुकानदारों नें मंगलवार को डीवीसी बिजली सब स्टेशन में पहुंचकर डीवीसी के विरोध में दो घंटे तक जमकर नारेबाजी की। बोकारो थर्मल सेंट्रल मार्केट के व्यावसायिक संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह नें कहा कि डीवीसी के द्वारा बिजली बिल के नाम पर दुकानदारों को शोषण किया जा रहा है।

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दुकानदारों की समस्याएं

पुरे महीने में जितनी दुकानदारों का बिजली की खपत नहीं हैं और उतना से ज्यादा बिजली बिल मनमानी ढंग से वसूला जा रहा है। कई दुकानदारों का बिजली बिल भुगतान करने के बाद भी बिजली काट दी गई है। सभी दुकानदारों का कहना हैं की किस यूनिट दर से बिजली बिल लिया जा रहा है, पता नहीं चल रहा हैं। कहा की जब से स्मार्ट मीटर लगी है तब से ही यह परेशानी झेलनी पड़ रहा हैं।

डीवीसी का जवाब

डीवीसी प्रबंधक हमलोग को स्मार्ट मीटर हटाकर मैन्युअल मीटर दुबारा फिर से लगा दें। इस सबंध में डीवीसी बोकारो थर्मल के वरीय प्रबंधक (विद्युत) संदीप भगत ने कहा की टेक्निकल समस्या के कारण इस तरह की बात सामने आ रही है। सभी दुकानदारों से लिस्ट मांगी गई हैं, लिस्ट की रिपोर्ट को कोलकाता मुख्यालय भेजी जायेगी। एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान कर लिया जायगा। मंजीत सिंह, उमेश सिंह, अरुण कुमार, नूरुल्लाह सिद्दीकी, श्रवण कुमार, शैलेश कुमार, पंकज कुमार, विकास कुमार, रिंटू कुमार, नरेश महतो, आजाद अंसारी, अजय यादव, विजय सिंह, जय प्रकाश, दीपक ठाकुर, मोईन अंसारी, विजय प्रसाद, शेंकी भाटिया आदि दुकानदार थे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बोकारो थर्मल के दुकानदारों ने किस कारण से विरोध किया?
बोकारो थर्मल के दुकानदारों ने डीवीसी के द्वारा बिजली बिलों के मनमाने वसूली के कारण विरोध किया।
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