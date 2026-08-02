Bokaro News: आउटसोर्सिंग कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करे प्रबंधन : जनता मजदूर संघ
Bokaro News: बोकारो के टुडेन गार्डेन में आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बोकारो इस्पात जनता मजदूर संघ के अध्यक्ष तारकेश्वर महतो ने मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में आउटसोर्सिंग कामगारों की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था और स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के विषयों पर विचार हुआ। प्रबंधन को माँग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया।
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। शहर के टुडेन गार्डेन में रविवार को बोकारो इस्पात जनता मजदूर संघ की ओर से आवश्यक बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष तारकेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्लांट के मजदूरों की समस्याओं, आउटसोर्सिंग कामगारों की सुरक्षा व शहर की सफाई व्यवस्था पर चर्चा की गई। अध्यक्ष तारकेश्वर महतो 'तारा बाबु' ने कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग कामगार कार्यरत हैं, जिनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। महामंत्री सुमन सिंह ने कहा कि प्लांट के मजदूरों की प्रमुख समस्याओं को लेकर जल्द ही प्रबंधन को मांग पत्र सौंपा जाएगा। संयुक्त महामंत्री आशा देवी ने नगर प्रबंधन पर सफाई शुल्क लेने के बावजूद सेक्टरों में गंदगी रहने का मुद्दा उठाया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई।
बैठक में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने व शहर के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपाध्यक्ष मिथिलेश पाल सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, अजय कुमार, जयदेव रजक, रींकी कुमारी, श्याम, मीनाक्षी सिंह, ओमप्रकाश तिवारी, सुनील कुमार, शंभु कुमार, महेश यादव समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। अंत में अध्यक्ष तारकेश्वर महतो 'तारा बाबु' ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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