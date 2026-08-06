Bokaro News: मशीन शॉप में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का मजदूर संवाद, अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वान
Bokaro News: मशीन शॉप में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का मजदूर संवाद, अधिकारों को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वानमशीन शॉप में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा का मजदूर स
Bokaro News: बोकारो स्टील प्लांट की मशीन शॉप में बुधवार को ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की ओर से मजदूर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न श्रमिक संगठनों के नेताओं ने मजदूरों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और लंबित मांगों को उठाया।
मजदूरों की समस्याएं
एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि मजदूर अपनी मेहनत और समर्पण से उत्पादन व उत्पादकता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका उचित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि मजदूरों के मामले में विभिन्न तकनीकी कारणों का हवाला दिया जाता है। उन्होंने बकाया वेतन समझौते के एरियर और अन्य लंबित मुद्दों को भी उठाया।
ठेका मजदूरों की स्थिति
सीटू के महामंत्री आर.के. गोरांई ने ठेका मजदूरों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि उचित वेतन की मांग करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वहीं इंटक के संयुक्त महामंत्री दीपक मिश्रा ने कहा कि स्थायी रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं और विभिन्न नई व्यवस्थाओं के माध्यम से अस्थायी रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
संयुक्त आंदोलन की आवश्यकता
किम्स-एचएमएस के संयुक्त सचिव सुभाष चंद्र कर्मकार ने कहा कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए संयुक्त और एकजुट आंदोलन की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित मजदूरों ने श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। मौके पर सुभाष प्रमाणिक, प्राण सिंह सहित बड़ी संख्या में मजदूर और कर्मचारी मौजूद थे।
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