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Bokaro News: फॉरवर्ड थीम पर बीएसएल में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन, 290 कर्मचारियों ने लिया भाग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: फॉरवर्ड थीम पर बीएसएल में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन, 290 कर्मचारियों ने लिया भागफॉरवर्ड थीम पर बीएसएल में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन, 290 कर्मचारियों ने लिया भ

Bokaro News: फॉरवर्ड थीम पर बीएसएल में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन, 290 कर्मचारियों ने लिया भाग

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में फॉरवर्ड - फोर्जिंग ऑपरेशनल रिजल्ट्स विद अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन विषय पर लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन (एलजीआई) कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम में संयंत्र के 290 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर बीएसएल के निदेशक प्रभारी, अधिशासी निदेशक समेत कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारदर्शी संवाद, आपसी विश्वास, जवाबदेही तथा अनुशासन की संस्कृति को और मजबूत बनाना था।

सुरक्षा और गुणवत्ता

अपने संबोधन में प्रबंधन ने सुरक्षा, गुणवत्ता, लागत नियंत्रण और समयबद्ध आपूर्ति को संगठन की सफलता के प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि संसाधनों के इष्टतम उपयोग, नवाचार और टीम वर्क के माध्यम से ही परिचालन उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है। कर्मचारियों को संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

संवाद सत्र

संवाद सत्र में वार्षिक व्यवसाय योजना (एबीपी) 2026-27 के लक्ष्यों, संसाधनों के बेहतर उपयोग, नवाचार, टीम वर्क, सुरक्षा और गुणवत्ता के प्रति जवाबदेही तथा अनुशासित निष्पादन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। कर्मचारियों ने शीर्ष प्रबंधन के साथ सीधे संवाद कर अपने सुझाव साझा किए और उत्पादकता बढ़ाने संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त किया।

महत्वपूर्ण पहल

बीएसएल प्रबंधन ने कहा कि यह पहल सहभागितापूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वार्षिक व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस कार्यक्रम में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया?
कार्यक्रम में संयंत्र के 290 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
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