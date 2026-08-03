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Bokaro News: बारिश से कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर तलाब जैसा नजारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बोकारो में रविवार को हुई बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। कई इलाकों, जैसे सेक्टर 3, 4 और चीरा चास में जलजमाव हो गया। लोगों को आवागमन में परेशानी हुई और घरों में पानी भरने से कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों ने बरसाती नालों के जाम होने और खराब ड्रेनेज सिस्टम की शिकायत की।

Bokaro News: बारिश से कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर तलाब जैसा नजारा

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। रविवार को दोपहर बाद हुई बारिश ने बोकारो व चास की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बारिश शाम लगभग तीन बजे तक रुक-रुक कर होती रही। इस दौरान सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 12, सिटी सेंटर व चीरा चास व चास के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। सिटी सेंटर की सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन जलमग्न नजर आए। जबकि चास में बारिश थमने के बाद भी दो से तीन घंटे तक सड़कों पर पानी बहता रहा। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बारिश का सबसे अधिक असर सेक्टर 3ई में देखने को मिला। यहां आवास संख्या 286 से 292 ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर वाले कई क्वार्टरों में बारिश का पानी घुस गया। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। परिवारों ने किसी तरह घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन कई सामान भीगने से क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ आवासों की बाउंड्रीवाल भी पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के कई बरसाती नाले जाम होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेक्टर-3ई का ड्रेनेज सिस्टम व बरसाती नालें लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं。

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चीरा चास में जलजमाव

चीरा चास के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप और चीरा चास के नए पुल के समीप वास्तु विहार और प्राप्ति इस्टेट की ओर जाने वाली सड़क पर भारी जल जमाव का नजारा देखा गया। लोगों ने आरोप लगाया कि मानसून से पहले नालियों की सफाई के दावों के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। पहली ही तेज बारिश में कई इलाकों में जलभराव ने व्यवस्था की पोल खोल दी। चीरा चास वासियों का कहना है चीरा चास के नए पुल के समीप जलजमाव के कारण स्थित बदतर हो गयी है। लाखों से लागत से बनी सड़क का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। चास नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है कि सड़क के बीच गड्डे को कैसे ठीक करें।

सामान्य प्रश्न

बोकारो में बारिश के कारण जलजमाव कब हुआ?
बोकारो में रविवार को दोपहर बाद हुई बारिश के कारण जलजमाव हुआ।
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