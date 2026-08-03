Bokaro News: बारिश से कई इलाकों में घुसा पानी, सड़कों पर तलाब जैसा नजारा

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। रविवार को दोपहर बाद हुई बारिश ने बोकारो व चास की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत सामने ला दी। दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई बारिश शाम लगभग तीन बजे तक रुक-रुक कर होती रही। इस दौरान सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 12, सिटी सेंटर व चीरा चास व चास के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। सिटी सेंटर की सड़कों पर पानी भरने से कई वाहन जलमग्न नजर आए। जबकि चास में बारिश थमने के बाद भी दो से तीन घंटे तक सड़कों पर पानी बहता रहा। इससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बारिश का सबसे अधिक असर सेक्टर 3ई में देखने को मिला। यहां आवास संख्या 286 से 292 ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर वाले कई क्वार्टरों में बारिश का पानी घुस गया। अचानक घरों में पानी भरने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। परिवारों ने किसी तरह घरेलू सामान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, लेकिन कई सामान भीगने से क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ आवासों की बाउंड्रीवाल भी पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र के कई बरसाती नाले जाम होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सेक्टर-3ई का ड्रेनेज सिस्टम व बरसाती नालें लंबे समय से क्षतिग्रस्त हैं。