Bokaro News: एसपी ने जुलाई की उपलब्धि गिनाई, 113 गिरफ्तार
Bokaro News: एसपी ने जुलाई की उपलब्धि गिनाई, 113 गिरफ्तार एसपी ने जुलाई की उपलब्धि गिनाई, 113 गिरफ्तारएसपी ने जुलाई की उपलब्धि गिनाई, 113 गिरफ्तारएसपी ने जुलाई की
Bokaro News: एसपी नाथु सिंह मीणा ने शनिवार को अनुपूरक अपराध समीक्षा में जुलाई माह की उपलब्धि प्रेस के सामने रखा। कहा कि बोकारो पुलिस ने सेवा का निर्वहन करते हुए अपराध नियंत्रण का भरपूर प्रयास किया है। इसी का नतीजा है कि विभिन्न प्रकृति के अपराध से जुड़े 113 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। किस अपराध में कितने जेल गए1. साइबर 112. चोरी 123. शराब 034. पोक्सो 015. कोयला 026. हथियार 027. छिनतई 108. अपहरण 039. जुआ 0810. हत्या 0811. दुर्घटना 0312. महिला 0313. दहेज 0514. वारंट 1815. विविध 25अनुपूरक अपराध समीक्षा के साथ ही एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अगस्त माह का टास्क भी दिया है।
पेट्रोलिंग की गुणवत्ता सुधारने, कॉलनी के अंदर चौक चौराहों मौदान स्कूल से अड्डेबाजी पूरी तरह खत्म करने, खुले में नशे का सेवन, बालू कोयला पत्थर स्क्रैप बेशकीमती लकड़ी तस्करी रोकने, वाहन चोरी गृहभेदन छिनतई के खिलाफ कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया है। थाना प्रैक्टिश पर लगाम व नागरिकों से मधुर संबंध पर जोर दिया।
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