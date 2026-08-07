Bokaro News: मजदूर हितों की अनदेखी पर संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन को घेरा

Bokaro News: बोकारो में ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा मासव्यापी मजदूर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेताओं ने प्रबंधन पर मजदूरों की वैध मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन समझौते और सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ाने की मांग की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवेश कुमार ने की।

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा, बोकारो की ओर से आहूत मासव्यापी मजदूर संवाद कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को एसएमएस-2 सीसीएस विभाग का दौरा कर मजदूरों से संवाद किया गया। इस दौरान नेताओं ने वेतन समझौते, ग्रेच्युटी, पेंशन व ठेका मजदूरों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए प्रबंधन पर मजदूर हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।

वेतन समझौते की लंबित स्थिति एटक के महामंत्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा कि 1 januari 2017 से देय वेतन समझौता अब तक लंबित है। प्रबंधन मजदूरों की वैध मांगों व स्थापित अधिकारों को स्वीकार नहीं कर रहा है। उन्होंने नियमित व ठेका मजदूरों के लिए सम्मानजनक वेतन पुनरीक्षण के साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ बढ़ाने की मांग की।

ग्रेच्युटी संबंधी विवाद सीटू के महामंत्री आरके गोरांई ने कहा कि प्रबंधन ने ग्रेच्युटी संबंधी लंबे समय से चले आ रहे समझौते में एकतरफा बदलाव किया है। बिना सीमा वाली ग्रेच्युटी की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सेल पेंशन ट्रस्ट व एसईएसबीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी मजदूरों की सहमति के बिना समाप्त कर एनपीएस में राशि स्थानांतरित की गई, जो मजदूर विरोधी कदम है।

ठेका मजदूरों की समस्याएं किम्स-एचएमएस के राहुल ने कहा कि ठेका मजदूर वेतन, सामाजिक सुरक्षा व कार्यस्थल सुरक्षा के मामले में लगातार शोषण का सामना कर रहे हैं। उनके लिए अलग वेतन संरचना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लेबर कोड व प्रबंधन के निर्णयों से ठेका मजदूरों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

संयुक्त मोर्चा की मांगें संयुक्त मोर्चा ने मांग की कि यूनियनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सभी भेदभाव समाप्त किए जाएं व 1 जनवरी 2017 से प्रभावी वेतन समझौते पर बिना किसी शर्त के पुनर्विचार किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवेश कुमार ने की।