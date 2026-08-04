Bokaro News: एडल्ट मरीजों के साथ बच्चों को भर्ती कर अस्पताल बना रहा है अस्वस्थ्य
Bokaro News: एडल्ट मरीजों के साथ बच्चों को भर्ती कर अस्पताल बना रहा है अस्वस्थ्यएडल्ट मरीजों के साथ बच्चों को भर्ती कर अस्पताल बना रहा है अस्वस्थ्यएडल्ट मरीजों के
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल प्रबंधन की उदासीनता का खामियाजा मासूम मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। करोड़ों रुपये की स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच अस्पताल का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट (पीकू) वार्ड पिछले सात वर्षों से शुरू नहीं हो पाया है। नतीजतन गंभीर रूप से बीमार बच्चों को वयस्क मरीजों के साथ सामान्य वार्ड में भर्ती किया जा रहा है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हाल ही में अस्पताल के वार्ड में चिंताजनक स्थिति देखने को मिली। एक ही बेड पर दो बच्चों को रखा गया था, जबकि दूसरे बेड पर करीब डेढ़ वर्ष का बच्चा भर्ती था। तीनों थैलेसीमिया से पीड़ित थे और उन्हें रक्त चढ़ाया जा रहा था। चिकित्सकों का कहना है कि छोटे बच्चों को एडल्ट मरीजों के साथ रखने से संक्रमण फैलने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है, जो उनकी जान के लिए भी खतरा बन सकती है。
समस्या का समाधान
हैरानी की बात यह है कि पीकू वार्ड शुरू करने के लिए अस्पताल में लगभग सभी संसाधन उपलब्ध हैं। कोरोना काल में एसएनसीयू के बगल में पीकू वार्ड स्थापित करने के लिए लाखों रुपये खर्च कर 10 बेड और 10 वेंटिलेटर खरीदे गए थे। लेकिन वर्षों से ये उपकरण धूल फांक रहे हैं। अस्पताल में चार बाल रोग विशेषज्ञ भी कार्यरत हैं और मानव संसाधन की कोई बड़ी कमी नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब भवन, उपकरण और चिकित्सक उपलब्ध हैं तो आखिर पीकू वार्ड शुरू क्यों नहीं किया जा रहा। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एन.पी. सिंह ने कहा कि पीकू वार्ड जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त स्तर से भी इसे चालू करने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना है कि यह आश्वासन कब धरातल पर उतरता है।
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