Bokaro News: सदर अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था बेपटरी, समय से पहले डॉक्टरों के जाने से मरीज परेशान
Bokaro News: सदर अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था बेपटरी, समय से पहले डॉक्टरों के जाने से मरीज परेशानसदर अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था बेपटरी, समय से पहले डॉक्टरों के जाने से
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बोकारो सदर अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था मरीजों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। निर्धारित समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी संचालित होने के बावजूद कई चिकित्सकों के समय से पहले ओपीडी छोड़ देने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसका खामियाज़ा दूर-दराज से इलाज कराने आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को अस्पताल की ओपीडी व्यवस्था की पड़ताल में कई कक्ष निर्धारित समय से पहले खाली मिले, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में नाराज़गी देखी गई। मरीजों का आरोप है कि न तो चिकित्सक समय पर ओपीडी में पहुंचते हैं और न ही निर्धारित समय तक बैठते हैं। दोपहर डेढ़ बजे से दो बजे के बीच कई ओपीडी कक्षों में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जबकि बाहर मरीज अपनी बारी का इंतज़ार करते दिखाई दिए। मरीजों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की निगरानी कमजोर होने के कारण चिकित्सकों की मनमानी बढ़ गई है। दुंदीबाग निवासी सुभाष साव ने बताया कि कुत्ते के काटने के बाद वह दवा लेने दोपहर दो बजे अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन संबंधित चिकित्सक ओपीडी में नहीं मिले। उन्होंने कहा कि पैर और हाथ में जख्म होने के बावजूद उन्हें इलाज नहीं मिल सका। वहीं चास के अंसारी मोहल्ला निवासी मो. मोईन ने बताया कि दो बजे ओपीडी नंबर-9 पहुंचे तो डॉक्टर मौजूद नहीं थे। पर्ची बनवाने काउंटर गए तो वहां से भी यह कहकर लौटा दिया गया कि डॉक्टर जा चुके हैं।
अनुपस्थित रहते हैं चिकित्सक
पड़ताल के दौरान ओपीडी नंबर-3 में दोपहर 1.33 बजे चिकित्सक अनुपस्थित मिले। गार्ड ने बताया कि चिकित्सक मेडिकल ओटी में गए हैं। वहीं दो बजे ओपीडी नंबर-7, 9 और 10 में कोई डॉक्टर नहीं मिला। ओपीडी नंबर-11 के कर्मचारियों ने बताया कि संबंधित चिकित्सक अवकाश पर हैं। जबकि ओपीडी नंबर-2 में हड्डी रोग विशेषज्ञ दोपहर 2.20 बजे तक ओपीडी छोड़ चुके थे। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एन.पी. सिंह ने कहा कि ओपीडी का निर्धारित समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। यदि चिकित्सक समय से पहले ओपीडी छोड़ रहे हैं तो इसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि कौन चिकित्सक किस समय ओपीडी से निकले और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल आने वाले मरीजों की मांग है कि ओपीडी व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए ताकि उन्हें समय पर उपचार मिल सके और अनावश्यक परेशानियों से राहत मिले।
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