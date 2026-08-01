Bokaro News: बोकारो जिले के सदर अस्पताल में नहीं है शवगृह की व्यवस्था
Bokaro News: बोकारो जिले के सदर अस्पताल में नहीं है शवगृह की व्यवस्थाबोकारो जिले के सदर अस्पताल में नहीं है शवगृह की व्यवस्थाबोकारो जिले के सदर अस्पताल में नहीं है
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। बोकारो सदर अस्पताल में आज भी शवगृह की व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह है कि मौत के बाद मरीजों के शवों को सीढ़ी के नीचे, गलियारे या जहां-तहां रख दिया जाता है। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि मरने के बाद शव को सीढ़ी के नीचे दिन-दिनभर रख दिया जाता है। हाल के दो दिन पहले सदर अस्पताल के एक फिजियोथेरेपिस्ट का आत्महत्या के बाद उसके शव को फिजियोथेरेपी कक्ष में लगभग 23 घंटे तक रखा गया। यूं कहे कि जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शव रखने की कोई जगह नहीं है। शवगृह बनाने के लिए न स्वास्थ्य विभाग का पहल हो रहा है और ना ही जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधि का। अस्पताल परिसर में कई मंजिला भवन बन रहे हैं, लेकिन शवगृह बनाने के लिए विभाग का सकरात्मक सोच नहीं है। इस बावत सिविल सर्जन डॉ अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि चास अनुमंडल अस्पताल में मर्च्यूरी बना हुआ है। मरीज की मौत के बाद वहां रखवाया जाता है।
चास अनुमंडल अस्पताल में है शव गृह
सदर अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर चास अनुमंडल अस्पताल में शवगृह बना हुआ है। लेकिन सदर अस्पताल से अनुमंडल अस्पताल तक शव पहुंचाना गरीब परिजनों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। चास एसडीएच में यह सुविधा होने के बाद भी सदर अस्पताल के मरीज के मरने के बाद वहां नहीं रखा जाता है। लोगों का कहना है कि सदर से अनुमंडल अस्पताल में शव को रखना और फिर यहां से वाहन को किराया देकर घर तक ले जाना गरीब परिवारों के परेशानी होती है। अस्पताल परिसर में करोड़ों के चार मंजिला भवन बन रहे हैं। लेकिन शवगृह बनाने के लिए विभाग की सोच सकारात्मक नहीं है।
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