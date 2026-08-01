Bokaro News: बीजीएच में लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता सुधार पर जोर

Bokaro News: बोकारो वरीय संवाददाता। बोकारो जनरल अस्पताल (बीजीएच) में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं स्वास्थ्यकर्मियों के साथ संयंत्र प्रबंधन का विशेष संवाद कार्यक्रम ‘लार्ज ग्रुप इंटरेक्शन’ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोकारो इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर अधिशासी निदेशक, वरिष्ठ चिकित्सक, अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना, कार्यस्थल की दक्षता बढ़ाना, टीम भावना को मजबूत करना तथा नवाचार एवं निरंतर सुधार की संस्कृति को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वागत संबोधन से हुई।

उन्होंने सभी प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। इसके बाद सहायक महाप्रबंधक (ज्ञानार्जन एवं विकास) ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बोकारो इस्पात संयंत्र की उपलब्धियों, विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं, महाप्रबंधक (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) ने बीजीएच में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, आधारभूत संरचना विकास और सेवा विस्तार योजनाओं पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में निदेशक प्रभारी ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों से समर्पण, संवेदनशीलता, नवाचार और टीमवर्क की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजीएच को उत्कृष्ट, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का आदर्श केंद्र बनाने के लिए सभी स्तरों पर खुले संवाद और रचनात्मक सुझावों को महत्व दिया जाएगा। संवाद सत्र के दौरान चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मियों ने विभिन्न मुद्दों पर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। कार्यक्रम को अस्पताल की सेवाओं को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और रोगी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना गया।