Bokaro News: बोकारो इंप्लाइज वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में लीजधारियों की समस्याओं पर चर्चा
Bokaro News: बोकारो इंप्लाइज वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में लीजधारियों की समस्याओं पर चर्चाबोकारो इंप्लाइज वेलफेयर सोसाइटी की बैठक में लीजधारियों की समस्याओं पर चर्चा
Bokaro News: बोकारो इंप्लाइज वेलफेयर सोसाइटी की बैठक गुरुवार को सेक्टर-3डी स्थित कार्यालय में अध्यक्ष सुदर्शन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में महामंत्री लक्ष्मी नारायण केशरी ने समिति की गतिविधियों और अब तक किए गए कार्यों की जानकारी सदस्यों को दी। इसके बाद एस.एन. प्रसाद ने संस्था का आय-व्यय विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की 28 जुलाई को टीएनडी सेंटर सभागार में आयोजित बैठक की जानकारी भी साझा की गई। साथ ही आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर सभी सदस्यों और लीजधारियों को सुबह 10 बजे सोसाइटी कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
इस दौरान उपस्थित लीजधारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और सुझावों को बैठक में रखा तथा उनके समाधान के लिए विचार-विमर्श किया गया। पदाधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक पहल करने का आश्वासन दिया। बैठक में मनोहर कुमार सुमन, ओपी एन कपूर, राजेंद्र प्रसाद, आरएन मिश्रा, एपी सिंह, जेपी सिंह, आरएन वर्मा, जानकी राय सहित अन्य मौजूद रहे।
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