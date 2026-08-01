Bokaro News: बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 अगस्त तक
Bokaro News: बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 तक बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 तक बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31
Bokaro News: बोकारो जिला क्रिकेट संघ की मैनेजिंग कमेटी की बैठक शनिवार को सेक्टर पांच स्थित बीडीसीए के कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष पीएन सिंह ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीडीसीए से पंजीकृत सभी टीमों का रिन्यूअल 1 से 31 अगस्त तक होगा। सत्र 2026 - 27 के प्रारंभ में ही बोकारो प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीडीसीए की वार्षिक आम सभा(एजीएम) सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी। सत्र 2026 - 27 में एलीट व प्लेट ग्रुप के सभी मैच स्पॉन्सरशिप के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।
बैठक में बीडीसीए के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार पाठक, संयुक्त सचिव अनिल कुमार, दिलीप सिंह, रूपेश कुमार, अजय कुमार, कुंदन सिंह, सहायक सचिव राजीव मोहन, राजेश कुमार , संजय पहाड़ी, प्रदीप कुमार , किशून गोप उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।