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Bokaro News: बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 अगस्त तक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 तक बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 तक बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31

Bokaro News: बीडीसीए से पंजीकृत क्रिकेट टीमों का रिन्यूअल 31 अगस्त तक

Bokaro News: बोकारो जिला क्रिकेट संघ की मैनेजिंग कमेटी की बैठक शनिवार को सेक्टर पांच स्थित बीडीसीए के कार्यालय में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष पीएन सिंह ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीडीसीए से पंजीकृत सभी टीमों का रिन्यूअल 1 से 31 अगस्त तक होगा। सत्र 2026 - 27 के प्रारंभ में ही बोकारो प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बीडीसीए की वार्षिक आम सभा(एजीएम) सितंबर महीने में आयोजित की जाएगी। सत्र 2026 - 27 में एलीट व प्लेट ग्रुप के सभी मैच स्पॉन्सरशिप के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे।

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बैठक में बीडीसीए के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, कोषाध्यक्ष उमेश कुमार पाठक, संयुक्त सचिव अनिल कुमार, दिलीप सिंह, रूपेश कुमार, अजय कुमार, कुंदन सिंह, सहायक सचिव राजीव मोहन, राजेश कुमार , संजय पहाड़ी, प्रदीप कुमार , किशून गोप उपस्थित थे।

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