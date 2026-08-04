Bokaro News: 9 अगस्त से गोमिया में होगी जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप
Bokaro News: 9 अगस्त से गोमिया में होगी जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप9 अगस्त से गोमिया में होगी जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप9 अगस्त से गोमिया में होगी जिला एथलेटिक्स चैंप
Bokaro News: बोकारो जिला एथलेटिक एसोसिएशन के तत्वावधान में दो दिवसीय बोकारो जिला एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन 9 अगस्त से सीसीएल ग्राउंड, पिपराडीह स्वांग (गोमिया) में किया जाएगा। यह जानकारी एसोसिएशन के सचिव गंगाधर यादव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न स्कूलों एवं क्लबों के अंडर-12, अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका एथलीट भाग लेंगे। चैंपियनशिप के दौरान 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़ के अलावा लंबी कूद, ऊंची कूद, ट्रिपल जंप, शॉटपुट तथा जेवलिन थ्रो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गंगाधर यादव ने बताया कि खिलाड़ी केवल अपने आयु वर्ग की स्पर्धाओं में ही भाग ले सकेंगे।
प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का पंजीकरण आयोजन स्थल सीसीएल ग्राउंड पिपराडीह स्वांग में ऑन-द-स्पॉट किया जाएगा। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की है।
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