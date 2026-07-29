Bokaro News: समाहरणालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, समयबद्ध उपस्थिति व स्वच्छता पर दिया जोर
Bokaro News: समाहरणालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, समयबद्ध उपस्थिति व स्वच्छता पर दिया जोरसमाहरणालय का उपायुक्त ने किया औचक निरीक्षण, समयबद्ध उपस्थिति व स्वच
Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बुधवार को समाहरणालय स्थित विभिन्न कार्यालयों एवं शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों की उपस्थिति पंजी की जांच कर समयबद्ध उपस्थिति की समीक्षा की तथा कार्य संस्कृति और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण क्रम में उपायुक्त ने विकास शाखा, योजना शाखा, ग्रामीण विकास शाखा, गोपनीय कार्यालय, एनडीसी कार्यालय तथा एडीडीएस कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कार्यालयों में संचालित कार्यों की जानकारी लेते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस दौरान उपायुक्त ने समाहरणालय के प्रथम तल्ले पर स्थित शौचालय का भी निरीक्षण किया।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु आईएएस डॉ. अरविंद राधाकृष्णन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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