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Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजनविश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजनविश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवास

Bokaro News: विश्व आदिवासी दिवस पर 9 को होगा आदिवासी महोत्सव का आयोजन

Bokaro News: बोकारो, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आगामी 9 अगस्त को आयोजित होने वाले बोकारो आदिवासी महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक के विवरण

बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, प्रशिक्षु आईएएस अरविंद राधाकृष्णन, अपर समाहर्ता सुनील चंद्र, डीटीओ मारुति मिंज सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में महोत्सव के आयोजन की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को जन जातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, परंपरा एवं विरासत के अनुरूप आकर्षक एवं गरिमामय स्वरूप प्रदान किया जाए।

कार्यक्रम की विशेषताएँ

उन्होंने आयोजन में फाइन आर्ट्स प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक जनजातीय वाद्ययंत्रों की प्रस्तुति, जनजातीय कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, लाइव पेंटिंग, ट्रेडिशनल फूड स्टॉल, आदिवासी हस्तकला की प्रदर्शनी तथा अन्य जनजातीय थीम आधारित गतिविधियों को शामिल करने का निर्देश दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि बोकारो आदिवासी महोत्सव का आयोजन टाउन हॉल स्थित शिबू सोरेन स्मृति भवन सभागार में किया जाएगा।

महत्व

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को अलग-अलग दायित्व सौंपे गए। उपायुक्त ने कहा कि यह महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि बोकारो में निवासरत प्रत्येक जनजातीय समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, गौरवशाली विरासत और लोकजीवन का उत्सव होगा।

सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

बोकारो आदिवासी महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा?
बोकारो आदिवासी महोत्सव 9 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।
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