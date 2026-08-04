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Bokaro News: तेलो मंडल में भाजपा को मजबूत बनाने पर जोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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Bokaro News: चंद्रपुरा में भाजपा तेलो मंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सुरेश कुशवाहा ने की। मंडल प्रभारी निर्मल महतो ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिला मंत्री ईश्वर महतो ने गांवों में भाजपा की उपस्थिति बढ़ाने की बात की। कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी बैठक में शामिल हुए।

Bokaro News: तेलो मंडल में भाजपा को मजबूत बनाने पर जोर

Bokaro News: चंद्रपुरा। चंद्रपुरा प्रखंड के भाजपा तेलो मंडल कार्यसमिति की बैठक तेलो मध्य पंचायत भवन में हुई। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा ने जबकि संचालन महामंत्री हुलास नारायण महतो ने किया। मंडल प्रभारी निर्मल महतो ने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं जिला मंत्री ईश्वर महतो ने तेलो मंडल के गांवों में भाजपा को हर तरह से मजबूत बनाने की बात कही। भाजपा नेता सुभाष गिरी ने भाजपा शक्ति केंद्र को मजबूत बनाने पर बल दिया। प्रवीण कुमार पांडेय, करन महतो, जयंत कुमार बरनवाल, भोला प्रसाद महतो व राजू महतो सहित कई भाजपाई थे।

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