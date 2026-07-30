Bokaro News: कसमार : पंचतत्व में विलीन हुए भाजपा नेता संजय कुमार चौबे
Bokaro News: कसमार निवासी भाजपा नेता संजय कुमार चौबे का निधन मंगलवार को नई दिल्ली स्थित एम्स में हुआ। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार कसमार के खांजो नदी के तट पर किया गया। उनके पैतृक आवास पर हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। वे भाजपा से जुड़े रहने के साथ-साथ झारखंड विकास मोर्चा के भी सदस्य रहे।
Bokaro News: कसमार, प्रतिनिधि। कसमार निवासी भाजपा नेता संजय कुमार चौबे के निधन के बाद गुरुवार दोपहर कसमार से सटे खांजो नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व सुबह बोकारो स्थित कॉपरेटिव कॉलोनी स्थित उनके आवास से उनका पार्थिव शरीर कसमार स्थित पैतृक आवास लाया गया, जहाँ उनकी अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
अंतिम संस्कार की प्रक्रिया
इसके बाद पैतृक आवास से कसमार पेटरवार पथ पर फुटलाही के समीप खांजो नदी के तट पर उनके पुत्र शीतल समीर चौबे ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उनके आवास एवं श्मशान घाट में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मौके पर पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, स्थानीय जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिला बीस सूत्री कमिटी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक, जिप सदस्य प्रह्लाद महतो, कसमार प्रखंड प्रमुख नियोति दे, मुरारी कृष्ण चौबे, शशिभूषण ओझा मुकुल, अजय कुमार चौबे, विक्रम पांडेय, सूरज भूषण शर्मा, भालचंद्र पांडेय, दुर्गा झा, यदुनंदन जायसवाल, सूरज लाल सिंह, विपिन शर्मा, दिलीप मुखर्जी, सिकंदर कपरदार, शकुर अंसारी, दिवाकर महतो, कृष्ण मोहन चौबे, दुर्गा प्रसाद प्रजापति, धनलाल कपरदार, सुरेंद्र महतो, राजेश पांडेय, रमेश चंद्र महाराज, अनुज भूषण शर्मा, रंजीत जायसवाल, निरंजन प्रजापति, परमेश्वर नायक, अनूप पांडेय, सतीश प्रसाद चौबे, अमरेश चौबे, बबलू पांडेय, मधुसूदन सेन, पंडित हरिसाधन मुखर्जी, शंकर तिवारी, कैलाश कपरदार, मुमताज अंसारी, प्रताप सिंह, अजय जायसवाल, राजेश कुमार चौबे व अन्य ग्रामीण मौजूद थे।
राजनीतिक पृष्ठभूमि
मालूम हो कि मंगलवार की शाम नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार के दौरान संजय चौबे का निधन हो गया था। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। संजय कुमार चौबे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। बाद में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के गठन के समय वे पार्टी से जुड़े और संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने पुनः भाजपा में वापसी की और विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।
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