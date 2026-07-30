Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bokaro News: कसमार : पंचतत्व में विलीन हुए भाजपा नेता संजय कुमार चौबे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
Follow us on Google News
share

Bokaro News: कसमार निवासी भाजपा नेता संजय कुमार चौबे का निधन मंगलवार को नई दिल्ली स्थित एम्स में हुआ। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार कसमार के खांजो नदी के तट पर किया गया। उनके पैतृक आवास पर हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। वे भाजपा से जुड़े रहने के साथ-साथ झारखंड विकास मोर्चा के भी सदस्य रहे।

कसमार : पंचतत्व में विलीन हुए भाजपा नेता संजय कुमार चौबे
कसमार : पंचतत्व में विलीन हुए भाजपा नेता संजय कुमार चौबे

Bokaro News: कसमार, प्रतिनिधि। कसमार निवासी भाजपा नेता संजय कुमार चौबे के निधन के बाद गुरुवार दोपहर कसमार से सटे खांजो नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व सुबह बोकारो स्थित कॉपरेटिव कॉलोनी स्थित उनके आवास से उनका पार्थिव शरीर कसमार स्थित पैतृक आवास लाया गया, जहाँ उनकी अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

अंतिम संस्कार की प्रक्रिया

इसके बाद पैतृक आवास से कसमार पेटरवार पथ पर फुटलाही के समीप खांजो नदी के तट पर उनके पुत्र शीतल समीर चौबे ने मुखाग्नि दी। इस अवसर पर उनके आवास एवं श्मशान घाट में सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। मौके पर पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, स्थानीय जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिला बीस सूत्री कमिटी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक, जिप सदस्य प्रह्लाद महतो, कसमार प्रखंड प्रमुख नियोति दे, मुरारी कृष्ण चौबे, शशिभूषण ओझा मुकुल, अजय कुमार चौबे, विक्रम पांडेय, सूरज भूषण शर्मा, भालचंद्र पांडेय, दुर्गा झा, यदुनंदन जायसवाल, सूरज लाल सिंह, विपिन शर्मा, दिलीप मुखर्जी, सिकंदर कपरदार, शकुर अंसारी, दिवाकर महतो, कृष्ण मोहन चौबे, दुर्गा प्रसाद प्रजापति, धनलाल कपरदार, सुरेंद्र महतो, राजेश पांडेय, रमेश चंद्र महाराज, अनुज भूषण शर्मा, रंजीत जायसवाल, निरंजन प्रजापति, परमेश्वर नायक, अनूप पांडेय, सतीश प्रसाद चौबे, अमरेश चौबे, बबलू पांडेय, मधुसूदन सेन, पंडित हरिसाधन मुखर्जी, शंकर तिवारी, कैलाश कपरदार, मुमताज अंसारी, प्रताप सिंह, अजय जायसवाल, राजेश कुमार चौबे व अन्य ग्रामीण मौजूद थे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

मालूम हो कि मंगलवार की शाम नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार के दौरान संजय चौबे का निधन हो गया था। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। संजय कुमार चौबे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की थी। बाद में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा झारखंड विकास मोर्चा के गठन के समय वे पार्टी से जुड़े और संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने पुनः भाजपा में वापसी की और विभिन्न संगठनात्मक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

संजय कुमार चौबे का निधन कब हुआ?
उनका निधन मंगलवार की शाम नई दिल्ली स्थित एम्स में हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bokaro Latest News BJP Bokaro News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।