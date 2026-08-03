Bokaro News: कसमार : तालाब में डूबने से भाजपा के कद्दावर नेता छोगालाल सिंह की मौत

Bokaro News: कसमार प्रखंड के सोनपुरा निवासी भाजपा नेता छोगालाल सिंह का रविवार शाम निधन हो गया। तालाब में बाइक धोते समय वे डूब गए। युवाओं ने उन्हें निकाला लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उनके निधन पर पूरे कसमार प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई। वे एक चर्चित नेता थे और पीछे परिवार छोड़ गए।

Bokaro News: कसमार, प्रतिनिधि। कसमार प्रखंड के सोनपुरा निवासी भाजपा के कद्दावर नेता रहे छोगालाल सिंह का रविवार शाम निधन हो गया। जानकारी के अनुसार वे अपने गांव सोनपुरा स्थित तालाब में अपनी बाइक धोने गए थे, इस क्रम में तालाब के गहरे पानी में डूब गए। तालाब किनारे बाइक खड़ी देख जब लोगों को अनहोनी की आशंका हुई तो गांव के युवाओं ने उन्हें तालाब के गहरे पानी से अचेतावस्था में निकाला।

मृत्यु की पुष्टि तालाब से निकालने के बाद परिजनों ने तुरंत बोकारो जेनरल अस्पताल में ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे कसमार प्रखंड समेत बोकारो जिले के तमाम भाजपाईयों में शोक की लहर दौड़ गई। छोगालाल सिंह अपने बेवाक अंदाज एवं सभी जाति सम्प्रदाय एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ मधुर व्यवहार के लिए काफी चर्चित थे।

परिवार की स्थिति वे भाजपा कसमार प्रखंड कमिटी के महामंत्री एवं बीस सूत्री कमिटी के कसमार प्रखंड उपाध्यक्ष के पद पर रहकर भाजपा को लंबे समय से अपनी सेवा दी। छोगालाल सिंह अपने पीछे दो पुत्र, पत्नी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी पत्नी सोनपुरा मध्य विद्यालय में पारा शिक्षिका हैं। छोटे पुत्र की हाल ही में डिफेंस सेवा में नौकरी लगी है एवं बड़े पुत्र रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।

अंतिम संस्कार की जानकारी उनके शव को बीजीएच की मोर्चरी में रखा गया है। सोमवार सुबह सोनपुरा गांव से निकट खांजो नदी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके असामयिक निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं समेत पंचायत प्रतिनिधियों व गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है।