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Bokaro News: खांजो नदी के तट पर भाजपा नेता छोगालाल सिंह का हुआ अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
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Bokaro News: खांजो नदी के तट पर भाजपा नेता छोगालाल सिंह का हुआ अंतिम संस्कारखांजो नदी के तट पर भाजपा नेता छोगालाल सिंह का हुआ अंतिम संस्कारखांजो नदी के तट पर भाजपा

Bokaro News: खांजो नदी के तट पर भाजपा नेता छोगालाल सिंह का हुआ अंतिम संस्कार

Bokaro News: कसमार प्रखंड के सोनपुरा निवासी भाजपा नेता छोगालाल सिंह के निधन के बाद मंगलवार दोपहर सोनपुरा एवं दांतू सीमा पर स्थित खांजो नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पूर्व सुबह चास स्थित केएम मेमोरियल अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर सोनपुरा स्थित पैतृक आवास लाया गया, जहां उनकी अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मौके पर पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, स्थानीय जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिला बीस सूत्री कमिटी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक, जिप सदस्य प्रह्लाद महतो सहित अन्य मौजूद रहे।

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