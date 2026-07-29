Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ
Bokaro News: गुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभगुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभगुरु पूर्णिमा पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ
Bokaro News: बोकारो प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को सूर्य सरोवर तिरंगा पार्क, कैंप-2 में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने संत गुरु रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और अभियान की शुरुआत की। बिरंची नारायण ने कहा कि 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले के प्रत्येक मंडल, बूथ और गांव में संगोष्ठी, प्रभात फेरी, संत संपर्क और सेवा कार्य आयोजित किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य संत गुरु रविदास जी के समानता, सेवा, मानवता और सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने तथा गुरु रविदास जी के विचारों के प्रचार-प्रसार का संकल्प लिया। मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय त्यागी, जिला महामंत्री रामलाल सोरेन समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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